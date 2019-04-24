На "Нафтан" начала поступать качественная нефть по нефтепроводу "Сургут — Полоцк"

Минск, 24 апреля. На Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 24 апреля начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу "Сургут — Полоцк", сообщил БелаПАН директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

"Нефть на завод уже поступает по северной ветке. Возможно, объемы будут увеличиваться, чтобы завод продолжал обеспечиваться нефтью надлежащего качества", — сказал он.

В свою очередь российская компания "Транснефть" сегодня сообщила, что выполнила плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Сургут — Полоцк. Работы проводились на участках нефтепровода Лазарево — Горький и Горький — Коромыслово круглосуточно на территории Ивановской, Владимирской, Нижегородской областей и Республики Марий Эл, отметили в пресс-службе "Транснефти". Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть — Верхняя Волга". "В настоящее время перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме", — отметили в пресс-службе.

19 апреля руководство концерна "Белнефтехим" сообщило, что уже несколько дней по нефтепроводу "Дружба" из России поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. По словам заместителя председателя "Белнефтехима" Владимира Сизова, некачественная нефть уже поступила на территорию стран Евросоюза.

В тот же день, 23 апреля, в Москве состоялись переговоры председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с руководством компании "Транснефть". Их итоги стороны не комментируют, однако телеканал "Беларусь 1" в новостном выпуске 24 апреля сообщил, что переговоры "не принесли никаких внятных ответов с российской стороны", в России вопросы компенсации ущерба белорусским НПЗ "считают второстепенными".



Государственный телеканал также сообщил, что белорусская сторона ожидает начала поставок российской нефти на Мозырский НПЗ железнодорожным транспортом. Ситуация на белорусских предприятиях была названа сложной. "В случае прорыва системы грозит экологическая катастрофа", отметил ведущий, однако "полноценную экологическую катастрофу пока удается предотвратить".