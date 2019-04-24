МИД Беларуси предлагает Илону Маску протестировать сервис Robotaxi в Минске

Минск, 24 апреля. МИД Беларуси предлагает основателю компании Tesla Илону Маску протестировать новый продукт компании Robotaxi в Минске. Соответствующая запись появилась в англоязычном "Твиттере" белорусского внешнеполитического ведомства.

"Илон Маск, вы официально можете начать тестирование вашей системы Robotaxi в Минске", — говорится в сообщении.

Накануне Tesla анонсировала запуск в следующем году сервиса Robotaxi — сервис беспилотных автомобилей, в котором планируется использовать как собственный автопарк компании, так и принадлежащие частным лицам электрокары.

Как сообщалось, Александр Лукашенко поставил перед белорусскими учеными задачу закончить разработку отечественного электромобиля в 2018 году.

Летом 2017 года Национальная академия наук представила экспериментальный образец белорусского электрокара, созданного специалистами Объединенного института машиностроения на базе легкового автомобиля Geely SC7.

31 августа того же года на совещании по развитию белорусского автомобилестроения Лукашенко рассказал о том, как он протестировал американский электромобиль Tesla, и поручил отечественным разработчикам использовать его в качестве образца, к которому необходимо стремиться.

Лукашенко отметил, что подробно ознакомился с экспериментальным образцом белорусского электрокара. "Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично", — сказал глава государства. Вместе с тем он подчеркнул, что "до уровня Tesla еще далеко" и необходима "дальнейшая техническая работа в этом направлении".