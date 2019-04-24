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Дата распечатки: 24.04.2019 17:57
 
24.04.2019 16:27 Экономика

Таможенные службы Беларуси и Китая подписали соглашение о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора

Минск, 24 апреля. Соглашение и меморандум подписали 24 апреля в Пекине руководители таможенных ведомств Беларуси и Китая. Документы были подписаны в рамках участия делегации Беларуси в мероприятиях второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

В частности, между ГТК и Главным таможенным управлением КНР подписано соглашение о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Республики Беларусь и программы Китайской Народной Республики по управлению добросовестными предприятиями.

Как отмечают в ГТК, для Беларуси это первое подобное соглашение. Его реализация будет способствовать укреплению безопасности цепи поставок от отправителя до получателя и содействию в упрощении законной торговли между Беларусью и Китаем.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между ГТК и Главным таможенным управлением КНР об укреплении партнерства для ускоренного совершения таможенных операций в отношении товаров в рамках трансъевразийских железнодорожных контейнерных перевозок. Меморандум определяет совместные мероприятия, направленные на ускорение выпуска товаров при таких перевозках.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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