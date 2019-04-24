Обзор важнейших событий 24 апреля 2019 года

Минск, 24 апреля. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китай. Как сообщает пресс-служба президента, 25—27 апреля Лукашенко примет участие во II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. На саммите он представит предложения белорусской стороны о развитии этой глобальной инициативы, углублении сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли. Кроме того, на полях данного мероприятия белорусский руководитель проведет ряд двусторонних встреч. Запланирована также его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

В последние месяцы темпы экономического роста в Беларуси стали замедляться. По итогам года экономика вырастет на 1,6%, прогнозируют эксперты Исследовательского центра ИПМ. Презентация прогноза состоялась в Минске. Его авторы обращают внимание на то, что в 2018 году белорусская экономика выросла на 3%, причем темпы экономического роста были самыми высокими с 2011 года. "Более высокие цены на сырье и солидный внешний спрос благоприятствовали экспорту, тогда как внутреннему спросу способствовали высокие темпы роста инвестиций и заработной платы", — отмечают эксперты. Вместе с тем, констатируют они, в последние месяцы темпы экономического роста в Беларуси стали замедляться: в январе—марте экономика выросла лишь на 1,1%. С учетом этого аналитики прогнозируют экономический рост по итогам года на уровне 1,6%.

На Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" начала поступать качественная российская нефть по нефтепроводу Сургут — Полоцк, сообщил БелаПАН директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов. "Нефть на завод уже поступает по северной ветке. Возможно, объемы будут увеличиваться, чтобы завод продолжал обеспечиваться нефтью надлежащего качества", — сказал он. В свою очередь российская компания "Транснефть" сегодня сообщила, что выполнила плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе Сургут — Полоцк. "В настоящее время перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме", — отметили в пресс-службе.

Концерн "Белнефтехим" разработал схему вытеснения "грязной" российской нефти из белорусского участка нефтепровода "Дружба" и резервуаров, где уже скопилось более миллиона тонн суррогата. Его планируется вытеснить до Унечи, а далее отправить на Усть-Лугу, очистив магистральные артерии, сообщили в выпуске новостей телеканала "Беларусь 1". "К сожалению, на текущий момент очевидно, что оперативно решать ситуацию "Транснефть" не собирается, чем увеличивает и без того колоссальный ущерб партнеров в Беларуси, Украине и Евросоюзе. При самом негативном развитии событий наша республика будет вынуждена приостановить транзит ядовитой нефти на экспорт, чтобы защитить как свои интересы, так и интересы партнеров в Европе", — отметили в сюжете государственного телеканала. "По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов. Каждый день промедления российских партнеров увеличивает наши потери", — констатировали в выпуске новостей.

24—25 апреля в Минске проходит седьмое заседание координационной группы Беларусь — ЕС, сообщает пресс-служба МИД. Белорусскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую — управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг. В мероприятии приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий. В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, инициатива "Восточное партнерство", сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 29—30 апреля посетит Беларусь. Как сообщает пресс-служба Совета Европы, делегацию возглавит президент конгресса Андер Кнапе. Запланированы его встречи с Александром Лукашенко, председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем и председателем Минского городского совета депутатов Василием Панасюком. Делегация Конгресса местных и региональных властей примет участие в круглом столе и заседании Совета по сотрудничеству органов местного самоуправления при Совете Республики, посвященных теме совершенствования законодательства Беларуси по вопросам самоуправления. Планируется обсудить ситуацию с местным самоуправлением в стране в свете Европейской хартии местного самоуправления и функционирования местных и региональных органов власти.