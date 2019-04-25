Reuters: Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу "Дружба"

Минск, 25 апреля. Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу "Дружба", сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечает агентство, прекращение импорта по трубопроводу "Дружба" может привести к тому, что европейские нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и "Роснефти", будут использовать имеющиеся запасы нефти.

Приостановление может вызвать судебные иски со стороны западных покупателей против российских поставщиков, которые, в свою очередь, потребуют компенсацию от российской трубопроводной монополии "Транснефть", указывает агентство со ссылкой на трейдеров.

Как сообщал БелаПАН, вечером 24 апреля оператор польского участка трубопровода "Дружба" PERN S.A. заявил о прекращении приема российской нефти. Причиной называется отказ нефтеперерабатывающих заводов, подключенных к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива). "Продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и логистической системы ПЕРН", — говорится в письме польского оператора.

19 апреля руководство концерна "Белнефтехим" сообщило, что уже несколько дней из России по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В тот же день в Москве состоялись переговоры председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с руководством компании "Транснефть". Их итоги стороны не комментируют, однако государственный телеканал "Беларусь 1" 24 апреля сообщил, что переговоры "не принесли никаких внятных ответов с российской стороны".

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк. На Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Ситуация на белорусских предприятиях оценивается как сложная. Беларусь несет очевидные потери — экспорт нефти и нефтепродуктов приостановлен, заводы работают в половину мощности. По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов.

Специалисты отмечают, что полномасштабную техногенную аварию пока удается предотвратить благодаря экстренным мерам, но суррогат столь токсичен, что разъедает внутреннюю стальную поверхность магистральных труб, повреждает дорогостоящее оборудование на НПЗ, а в случае прорыва системы грозит экологической катастрофой.