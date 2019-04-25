Новым постоянным представителем ПРООН в Беларуси стала Александра Соловьева

Минск, 25 апреля. Новым постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси стала Александра Соловьева, сообщили БелаПАН пресс-офис ПРООН в Беларуси.

Иоанна Казана-Вишневецкий, которая занимала этот пост до недавнего времени, теперь занимает должность постоянного координатора ООН в Беларуси, отметили в пресс-офисе. "В представительстве Организации Объединенных Наций произошли структурные изменения, — пояснили в пресс-офисе. — С января 2019 года совмещенные должности постоянного представителя ПРООН и постоянного координатора ООН разделили".

"В новой роли Александра Соловьева укрепит стратегическое взаимодействие ПРООН и Республики Беларусь в условиях реформы системы развития ООН и будет способствовать достижению страной Целей устойчивого развития в рамках национальных стратегий и приоритетов", — говорится в сообщении.

До настоящего времени Соловьева возглавляла подразделение внешних связей и общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН (ДООН), где отвечала за продвижение инновационных добровольческих решений для достижения Повестки-2030. Она также возглавляла пять глобальных программ ДООН и региональные офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее Соловьева отвечала за реализацию и поддержку страновых программ, информационных и проектных инициатив в качестве заместителя странового директора ПРООН в Индии, программного специалиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону, главы офиса постоянного координатора ООН в Лаосе.

Соловьева — гражданка России, имеет степень магистра востоковедения МГУ (Россия) и магистра госуправления Университета Колорадо в Денвере (США). Замужем, воспитывает двоих детей. Владеет русским, английским и лаосским языками.

ПРООН — один из ключевых партнеров Беларуси в сфере реализации проектов международной технической помощи. Сегодня страновой портфель ПРООН в Беларуси насчитывает 13 проектов, отвечающих национальным приоритетам развития и глобальным целям, с общим бюджетом 40,2 млн долларов США.