Переговоры о качестве российской нефти 26 апреля в Минске пройдут в четырехстороннем формате

Минск, 25 апреля. Белорусская сторона пригласила на переговоры о качестве российской нефти, проведение которых запланировано в Минске 26 апреля, представителей трех компаний, транспортирующих нефть: российскую "Транснефть", украинскую — "Укртранснафта" и польскую — PERN S.A. Это следует из сообщения на сайте "Укртранснафты".

"Соответствующее письмо белорусская компания ("Гомельтранснефть Дружба". — БелаПАН.) направила на имя руководителя российского ОАО "Транснефть", польского PERN S.A. и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы", — говорится в релизе.

Проведение в Минске переговоров анонсировал на брифинге в Минске 25 апреля заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

19 апреля руководство "Белнефтехима" сообщило, что уже несколько дней из России по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

На следующий день заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

В тот же день в Москве состоялись переговоры председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с руководством компании "Транснефть". Их итоги стороны не комментируют, однако государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что переговоры "не принесли никаких внятных ответов с российской стороны".

24 апреля стало известно, что новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк. На Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

В тот же день оператор польского участка трубопровода "Дружба" компания PERN S.A. официально заявила о прекращении приема российской нефти. В четверг стало известно об аналогичных мерах со стороны Германии и Чехии.

Потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов, сообщил сегодня Сизов. "На сегодняшний день НПЗ работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Мы сейчас оцениваем потери, которые понесем в апреле. Сегодня они составляют порядка 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов", — сказал он.