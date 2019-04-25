Минск, 25 апреля. Транзит российской нефти в Польшу через Беларусь прекращен на неопределенный срок. Соответствующее письмо получило ОАО "Гомельтранснефть Дружба" от польского магистрального оператора нефтепровода PERN S.A.

Как сообщается на сайте белорусского оператора, с 22.00 варшавского времени (23.00 по Минску) польская сторона прекращает прием нефти в пункте сдачи нефти Адамово. Причиной остановки называется отказ нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), подключенных к нефтепроводу "Дружба", принимать нефть со значительным превышением показателя по массовой доле органических хлоридов (до 30 раз от предельного норматива).



"Продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше лимита рождает риск серьезной промышленной аварии как для НПЗ, так и логистической систем ПЕРН", — говорится в письме польского оператора.



Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4—5 дней, сообщает "Гомельтранснефть Дружба".

Напомним, 19 апреля руководство концерна "Белнефтехим" сообщило, что уже несколько дней из России по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть.



22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.



23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил журналистам, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.



В тот же день в Москве состоялись переговоры председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с руководством компании "Транснефть". Их итоги стороны не комментируют, однако государственный телеканал "Беларусь 1" 24 апреля сообщил, что переговоры "не принесли никаких внятных ответов с российской стороны".

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, сообщил БелаПАН директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов. На Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики.



По информации телеканала "Беларусь 1", белорусская сторона ожидает начала поставок нефти на Мозырский НПЗ железнодорожным транспортом.



Ситуация на белорусских предприятиях оценивается как сложная. Беларусь несет очевидные потери — экспорт нефти и нефтепродуктов приостановлен, заводы работают в половину мощности. По самым предварительным оценкам, общий ущерб уже превышает сотни миллионов долларов.

Специалисты отмечают, что полномасштабную техногенную аварию пока удается предотвратить благодаря экстренным мерам, но суррогат столь токсичен, что разъедает внутреннюю стальную поверхность магистральных труб, повреждает дорогостоящее оборудование на НПЗ, а в случае прорыва системы грозит экологической катастрофой.



