Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

Минск, 25 апреля. Александр Лукашенко 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в столице Китая 25-27 апреля примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Ожидается также, что "на полях саммита" Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами. Запланирована отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.