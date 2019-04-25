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Дата распечатки: 25.04.2019 09:15
 
25.04.2019 08:35 Политика

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

Минск, 25 апреля. Александр Лукашенко 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пекина, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в столице Китая 25-27 апреля примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Лукашенко представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Ожидается также, что "на полях саммита" Лукашенко проведет ряд встреч с зарубежными лидерами. Запланирована отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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