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Дата распечатки: 25.04.2019 13:45
 
25.04.2019 12:34 Общество

Заявители "Чернобыльского шляха" решили отказаться от традиционного шествия 26 апреля

Минск, 25 апреля. В этом году "Чернобыльский шлях" не будет проходить в виде традиционного шествия, заявили представители оргкомитета акции на пресс-конференции 25 апреля в Минске.

"Мероприятие не будет проходить в том формате, который был заявлен", — сказала сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова.

По ее словам, сегодня утром состоялась встреча заявителей акции с представителями ГУВД Мингорисполкома. Организаторам предоставили договор на оплату 5 тыс. 737 рублей за охрану общественного порядка. В ответ заявители передали замечания к договору, в которых была обоснована их позиция и содержалась просьба провести мероприятие без оплаты.

"Представитель ГУВД сказал мне, что не может нас освободить от оплаты. И если мы не подпишем договор, то фактически мы отказываемся от проведения мероприятия",— сказала Ковалькова.

"В связи с такими обстоятельствами мы не можем призывать людей прийти к Академии наук и пройти по намеченному маршруту. Я бы не хотел, чтобы нас, как организаторов, обвинили в нежелании нести ответственность", — заявил зампредседателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук.

При этом он сообщил, что придет 26 апреля к 18.00 к зданию президиума Академии наук, где планировался сбор участников "Чернобыльского шляха".

(Будет дополнено.)

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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