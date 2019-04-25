Депутат Канопацкая получила официальные ответы на свои запросы по поводу проведения работ по благоустройству в Куропатах

Минск, 25 апреля. Депутат Анна Канопацкая получила ответы из Министерства культуры и Министерства лесного хозяйства на свои запросы по поводу проведения работ по благоустройству в Куропатах. Фотокопии документов она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

"Получены ответы из Минкульта и Минлесхоза по факту событий 4 апреля в Куропатах. Удивительно, но если никаких согласований и разрешений для таких работ не требовалось, то почему об этом никто из чиновников не мог ответить больше недели? Причем ни устно, ни письменно. Почему молчал и убегал от меня и журналистов непосредственно на месте проведения работ директор лесхоза Миронович?" — написала Канопацкая.

В ответе за подписью заместителя министра культуры Сергея Шереметьева говорится: "В соответствии со статьей 17 закона Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении" полномочия по проведению мероприятий по охране историко-культурного наследия и осуществления контроля в области охраны историко-культурного наследия на соответствующей территории возложены на исполнительные комитеты районного и областного уровней".

Там отмечается, что собственником историко-культурной ценности урочища Куропаты является государственное специализированное лесохозяйственное учреждение "Боровлянский спецлесхоз", на которой возложена обязанность по сохранению историко-культурной ценности.

"Работы, проводимые в рамках требований режимов содержания и использования зон охраны, установленных проектом зон охраны "Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты", утвержденным постановлением Минкультуры от 01.12.2014 № 70, могут выполняться без разрешения и согласования проекта Минкультуры, — отмечает Шереметьев. — Работы по устройству ограждения в урочище Куропаты в соответствии со статье 114 Кодекса не относятся к ремонтно-реставрационным".

По его словам, проведение работ по благоустройству на территории и в охранных зонах урочища Куропаты разрешено без согласования с Минкультуры.

В свою очередь министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что согласно Охранному обязательству от 14 ноября 2018 года № 6/13/1-17/104, выданному Боровлянскому спецлесхозу, запрещается установка новых и изменение внешнего вида существующих крестов.

Дрожжа отметил, что Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой стать заказчиком создания и возведения памятного знака в урочище Куропаты и получила право на проведение работ. "В ноябре 2018 года на территории историко-культурной ценности завершены работы первого этапа по установке памятного знака и трассировки существующей тропы урочища, — сообщил Дрожжа. — В ходе проведения "Большого разговора с президентом" главой государства Лукашенко А.Г. было обращено внимание на необходимость наведения порядка на данной территории. Соответствующее поручение было дано всем заинтересованным ведомствам".

По словам Дрожжи, в Куропатах планируется продолжение работ по благоустройству.

4 апреля в Куропатах были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе. Снос крестов осудили представители разных конфессий.

С 4 по 7 апреля при различных обстоятельствах, так или иначе связанных с Куропатами, было задержано около 20 человек, часть из них судили, наказав административными арестами и крупными штрафами. 10 апреля защитники Куропат передали в Администрацию президента открытое обращение на имя Лукашенко с призывом вернуть на место демонтированные кресты. Авторы обращения призвали Лукашенко принять концепцию народного мемориала и создать общественную рабочую группу с участием людей, которые много лет занимаются темой Куропат. Под данным обращением сейчас также ведется сбор подписей.

13 апреля в Куропатах были снесены новые кресты — на этот раз 24 металлических, установленных в 2017 году на деньги общественности. Вокруг урочища был установлен забор с входными арками.

20 апреля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. Говоря о наведении в Куропатах порядка, он отметил: "Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь".