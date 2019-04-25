Китай и Беларусь подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании

Минск, 25 апреля. По итогам встречи Александра Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпина в Пекине 25 апреля подписан ряд соглашений и меморандумов, сообщает пресс-служба президента.



Лукашенко прибыл в КНР 25 апреля для участия в мероприятиях II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь".



"Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны", — цитирует Лукашенко пресс-служба.



Он отметил, что в 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти 4,5 млрд долларов, а экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов в Китай за год вырос в 4,5 раза, молочной продукции — в 9 раз.

Среди документов, подписанных по итогам встречи, — межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, концепция проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", межправительственное соглашение о технико-экономической помощи.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Главное таможенное управление КНР подписали протокол о санитарных и ветеринарных требованиях по поставкам в Китай кормовых молочных продуктов.

Подписаны также соглашение между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением КНР о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Беларуси и программы КНР по управлению добросовестными предприятиями, меморандумы о взаимопонимании между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Государственной администрацией по регулированию рынка КНР в области стандартизации, а также Министерством здравоохранения Беларуси и Государственным управлением по делам здравоохранения КНР.

Си Цзиньпин назвал расположенный под Минском индустриальный парк "Великий камень" одним из образцовых проектов сотрудничества Беларуси и Китая. Он отметил успехи Беларуси "в деле государственного строительства и экономического развития", сообщает пресс-служба президента.