Замглавы КНР Ван Цишань: Между лидерами Беларуси и Китая установилось железное братство, которое не ржавеет

Минск, 25 апреля. Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ван Цишань подчеркнул, что между "лидерами Беларуси и Китая и странами в целом установилось железное братство, которое никогда не ржавеет".

Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Ван Цишаня. "Я вспоминаю нашу встречу в Беларуси и очень рад, что благодаря нашему общему другу Си Цзиньпину нам удалось познакомиться", — сказал он.

Белорусский руководитель отметил, что в ходе его визита в Китай стороны подписали межгосударственные соглашения. "Всего за время моего визита, пусть даже на общую конференцию "Пояс и путь", мы подпишем свыше 20 совместных договоров и соглашений", — заявил глава государства.

Ранее 25 апреля состоялась встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам был подписан ряд документов, в том числе межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, соглашение о технико-экономической помощи, концепция проведения Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", а также меморандумы о взаимопонимании между белорусскими и китайскими ведомствами.