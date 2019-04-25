Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном

Минск, 25 апреля. В рамках визита в Пекин Александр Лукашенко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов. У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Официальный белорусский лидер упомянул дорожную карту развития сотрудничества между странами. "Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту — план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас — товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20%", — сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, Беларусь и Узбекистан могут увеличить товарооборот. Лукашенко отметил, что у него есть большой интерес к производствам, которые нужны Узбекистану.

Мирзиёев заявил, что исполнение дорожной карты находится на его личном контроле. "Мы договорились ваши мощные технологии перенести в Узбекистан и только-только начали сотрудничать во всех сферах, но результат уже виден", — сказал он.