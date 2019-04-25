Подписано соглашение о международном автосообщении между Беларусью и Китаем

Минск, 25 апреля. Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов подписано 25 апреля в Пекине. Документ заключен в рамках визита Александра Лукашенко в Китай для участия во втором форуме международного сотрудничества "Пояс и путь".

"Данное соглашение заключено в целях развития и содействия сотрудничеству, а также внешнеторговых отношений в сфере международных автомобильных перевозок между двумя странами", — сообщает пресс-служба Минтранса.

Соглашение применяется к перевозкам пассажиров и грузов между Беларусью и Китаем, транзиту по их территориям и перевозке с территории одной из сторон в третьи страны и обратно, осуществляемой перевозчиками государств договорившихся сторон с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории этих государств.

Обмен разрешениями на перевозку пассажиров и грузов осуществляется сторонами с соблюдением принципа недискриминации. Количество ежегодно передаваемых разрешений будет определяться путем переговоров в ходе заседаний совместной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. На каждую перевозку предусмотрено оформление разового действительного разрешения на поездку туда и обратно.

Перевозчики одной стороны, выполняющие перевозки пассажиров или грузов по территории государства другой стороны, освобождаются от налогов, сборов и других платежей, связанных с владением или использованием транспортных средств.

Документом также предусмотрено, что споры, возникающие по вопросам толкования или исполнения соглашения, должны разрешаться путем переговоров и консультаций.

Соглашение вступает в силу через 30 дней от даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.