Правительство утвердило порядок общественных слушаний по вопросам регулирования безопасности БелАЭС

Минск, 25 апреля. Совет министров Беларуси 24 апреля постановлением № 258 утвердил положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской АЭС, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Документ предписывает департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзору) сообщать общественности о ходе и результатах проведения "экспертизы безопасности и оценки соответствия" организации, которая запрашивает лицензию, "лицензионным требованиям и условиям при подготовке решений МЧС, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности Белорусской АЭС".

Слушания будут проводиться тогда, когда будет заходить речь о выдаче лицензий на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС.

Госатомнадзор должен будет сообщать о предстоящих слушаниях не позже чем за пять календарных дней до их проведения — на своей странице на сайте МЧС, в СМИ и "иными способами, не противоречащими законодательству". Уведомление должно сопровождаться материалами по теме слушаний, программой и регламентом их проведения.

В положении говорится, что в общественных слушаниях могут участвовать граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства. Регистрация участников "проводится согласно указанным в уведомлении сроку и процедуре регистрации". На этапе регистрации может быть подана заявка на выступление "для формулирования позиции, мнения и (или) вопроса".

Во время слушаний будут вестись протоколы, на основе которых Госатомнадзор впоследствии должен будет готовить отчеты, содержащие информацию о выступлениях и ответах на вопросы. Каждые конкретные слушания будут считаться завершенными после опубликования соответствующего отчета на сайте МЧС.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью. Само топливо планируется доставить примерно за месяц до физпуска.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.