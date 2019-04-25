МАРТ и IFC подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки и реализации программы развития конкуренции в Беларуси

Минск, 25 апреля. Соглашение о сотрудничестве подписали 24 апреля в Минске Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Международная финансовая корпорация, сообщила пресс-служба МАРТ.

В качестве стратегического направления сотрудничества определена подготовка и реализация программы развития конкуренции в Беларуси и дорожных карт развития конкуренции в отдельных отраслях экономики.

Цель программы — формирование и развитие конкурентной среды, привлечение инвестиций, что "в конечном итоге послужит дополнительным импульсом для устойчивого развития экономики Беларуси в долгосрочной перспективе".

Соглашение предусматривает подготовку данных и расчет для Беларуси индекса состояния конкуренции в ключевых отраслях — "индекс ОЭСР — Регулирование рынков товаров и услуг", совершенствование антимонопольного законодательства страны с учетом международного опыта, подготовку рекомендаций по совершенствованию отраслевого законодательства, в том числе исключение норм, ограничивающих конкуренцию.

Намечена разработка методики оценки последствий принятия нормативных правовых актов на условиях конкуренции и проведение комплекса обучающих мероприятий в области конкуренции и антимонопольного регулирования для представителей бизнеса, сотрудников антимонопольного органа, государственных органов различных уровней, представителей судебной системы, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Запланировано проведение международных конференций и мероприятий по адвокатированию конкуренции среди представителей государственных органов и бизнеса, в том числе подготовка и распространение информационных материалов о требованиях антимонопольного законодательства и важности развития конкуренции.

Срок действия соглашения — до 31 декабря 2021 года.

С 2018 года в Беларуси реализуется текущая Консультативная программа IFC по улучшению деловой среды при поддержке Европейского союза и Шведского международного агентства сотрудничества для развития (SIDA). IFC оказывает консультационные услуги правительству в целях содействия развитию частного сектора в Беларуси, в том числе за счет укрепления рыночной конкуренции.

Международная финансовая корпорация — организация группы Всемирного банка и крупнейшее учреждение в области глобального развития, которое работает исключительно с частным сектором развивающихся стран. Созданная в 1956 году, IFC находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. В числе основных задач IFC в Беларуси — финансирование инвестиционных проектов частного сектора экономики, оказание консультационной помощи правительству и бизнесу по широкому спектру вопросов улучшения инвестиционного и делового климата.