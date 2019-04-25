"Приорбанк" стал обладателем Гран-при IV премии "Банк года"

Минск, 25 апреля. Обладателем Гран-при IV премии "Банк года" по итогам 2018 года стал "Приорбанк". Торжественная церемония награждения состоялась вечером 25 апреля в Минске.

"Приорбанк" также занял первое место в номинации "Лучший банк среди крупных". За ним в этой категории расположились "БПС-Сбербанк" и "Белгазпромбанк".

Лучшим банком среди средних жюри премии назвало "МТБанк", второе и третье места заняли "Альфа-Банк" и "Банк Дабрабыт" (бывший "Москва-Минск") соответственно.

"БСБ Банк" признали лучшим среди малых банков. Второе место в этой номинации досталось Белорусскому народному банку, третье — "Идея Банку".

Вместе с тем лучшим банком, по версии пользователей финансового портала Myfin.by, стал "МТБанк". На втором и третьем местах — "Идея Банк" и "БПС-Сбербанк".

В категории "Банк с национальным капиталом" в первой тройке расположились "МТБанк", "Белинвестбанк" и "Банк Дабрабыт", в категории "Банк с иностранным капиталом" — "Приорбанк", "БПС-Сбербанк" и "БСБ Банк".

Банком с наиболее развитой корпоративно-социальной ответственностью признан "Белгазпромбанк", за ним идут "Белагропромбанк" и "Приорбанк".

За наибольший вклад в науку жюри присудило первое место "БПС-Сбербанку", второе — "Приорбанку", третье — "БСБ Банку".

"Приорбанк" был признан лидером кредитования по итогам прошлого года. Второе место в этой номинации занял "Альфа-Банк", третье — "БПС-Сбербанк".

В номинации "Инновационный банк: технологии" призовые места заняли "Белинвестбанк", "БПС-Сбербанк" и "Приорбанк", в номинации "Инновационный банк: продукты" — "Альфа-Банк", "МТБанк" и "БПС-Сбербанк".

Сделку года, по мнению жюри, в прошлом году совершил "Банк Дабрабыт". За ним в этой категории идут "Белинвестбанк" и "Белагропромбанк".

Лучшим инвестиционным банком признан "Банк БелВЭБ".

Лучшим топ-менеджером банковской сферы за 2018 год жюри назвало председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Второе место присудили председателю правления "БСБ Банка" Сергею Дубкову, третье — заместителю председателя правления "БПС-Сбербанка" по розничному бизнесу Олегу Бородко.

Лучшим банковским сайтом, по версии жюри премии, обладает "Белинвестбанк". На втором месте — сайт "АСБ Беларусбанк", на третьем — сайт "Банка Дабрабыт".

Специальную премию платежной системы "Белкарт" получили "Статусбанк" и "АСБ Беларусбанк".

Премия "Банк года" учреждена финансовым порталом Myfin.by, проводится с 2015 года. Премию организует агентство Guardo при поддержке Ассоциации белорусских банков и Национального банка.