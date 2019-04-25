Обзор важнейших событий 25 апреля 2019 года

Минск, 25 апреля. Белорусская сторона пригласила на переговоры о качестве российской нефти, проведение которых запланировано в Минске 26 апреля, представителей трех компаний, транспортирующих нефть: российской "Транснефти", украинской "Укртранснафты" и польской PERN S.A. "Соответствующее письмо белорусская компания ("Гомельтранснефть Дружба". — БелаПАН.) направила на имя руководителя российского ОАО "Транснефть", польского PERN S.A. и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко. Во время встречи стороны планируют обсудить возможные пути решения проблемы", — говорится в релизе "Укртранснафты". Проведение в Минске переговоров анонсировал сегодня заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак призвал не политизировать проблему качества российской нефти.

В эмоциональных заявлениях белорусских властей нет ничего непредсказуемого, заявила директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Мне кажется, белорусская сторона об этом, о своих эмоциях, говорила на протяжении нескольких недель открыто, или даже, я не знаю, месяцев. Это не требует моего подтверждения или опровержения. Они были исключительно, наши белорусские коллеги, прямолинейны в этих вопросах", — сказала Захарова, отвечая на вопрос главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова: "Действительно ли белорусская сторона крайне недовольна господином Бабичем, и действительно ли белорусская сторона требует отзыва посла Бабича?" "Я наблюдаю за различными заявлениями, начиная вот где-то с середины 90-х годов. И я не вижу в этом ничего непредсказуемого. Эти заявления, как синусоида, периодически повторяются", — заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Беларусь настораживает модернизация и трансформация большинства существующих частных военных компаний, заявил министр обороны Андрей Равков на пленарном заседании VIII Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в Беларуси убеждены, что частные военные компании являются одним из инструментов ведения гибридных войн. Эта проблема, сказал министр, "требует международного взгляда и решения". Глава оборонного ведомства уверен, что "в разрушении структуры европейской безопасности" большую роль могут сыграть "тлеющие военные конфликты на территории нашего континента". Он подчеркнул, что именно в таких конфликтах "получают развитие и апробируются формы применения военной силы, характерные для военно-политических кризисов".

В этом году "Чернобыльский шлях" не будет проходить в виде традиционного шествия, сообщили представители оргкомитета акции на пресс-конференции в Минске. "Мероприятие не будет проходить в том формате, который был заявлен", — сказала сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова. По ее словам, сегодня утром состоялась встреча заявителей акции с представителями ГУВД Мингорисполкома. Организаторам предоставили договор на оплату 5.737 рублей за охрану общественного порядка. В ответ заявители передали замечания к договору, в которых была обоснована их позиция и содержалась просьба провести мероприятие без оплаты. "Представитель ГУВД сказал мне, что не может нас освободить от оплаты. И если мы не подпишем договор, то фактически мы отказываемся от проведения мероприятия",— сказала Ковалькова. "В связи с такими обстоятельствами мы не можем призывать людей прийти к Академии наук и пройти по намеченному маршруту. Я бы не хотел, чтобы нас, как организаторов, обвинили в нежелании нести ответственность", — заявил зампредседателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук.