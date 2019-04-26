33 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Минск, 26 апреля. Самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 1.23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Несмотря на то, что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате аварии, осело на территории Беларуси.

Как заявил на пресс-конференции 23 апреля замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Петр Николаенко, за прошедшие после аварии годы площадь загрязненных территорий Беларуси сократилась почти вдвое. Площадь загрязнения стронцием в результате распада сократилась в 1,9 раза, цезием 137 — в 1,7 раза и составляет 13,4% площади страны (или 27,9 тыс. км2). Сегодня к территории радиационного загрязнения относятся 19 районов Гомельской области, 13 районов Могилевской, 4 района Брестской, 10 районов Минской и 3 района Гродненской области — всего 49 районов.



В результате аварии на территории радиоактивного загрязнения оказалось 3.678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. 479 населенных пунктов прекратили свое существование. С пострадавших территорий было отселено 137,7 тыс. человек. Из них 75% — жители Гомельской области. Одновременно с организованной эвакуацией самостоятельно покинули территорию радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.

По данным МЧС, в период с 1986 по 2016 год из загрязненных зон выведено 1.485 населенных пункта (40%). Сейчас в перечне населенных пунктов и объектов, находящихся в зоне загрязнения (он пересматривается раз в 5 лет) находится 2.193 населенных пункта.



Больше всего населенных пунктов (83% от общего количества) расположено в зоне проживания с периодическим радиационным контролем — здесь проживает 91,5% населения загрязненных территорий. С 1986 по 2012 год численность населения, проживающего на загрязненных территориях, уменьшилась (в том числе за счет перехода населенных пунктов в более чистые зоны) на 1,087 тыс., или практически на 50%, и на 1 января 2019 года составляет 1,112 тыс. человек. По прогнозам правительства, к 2020 году количество населенных пунктов, относящихся к зонам загрязнения, сократится до 2.050, к 2050 — до 1.218.



Удельный вес ежегодных расходов на госпрограммы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы составляет около 3% республиканского бюджета, сообщил Петр Николаенко.



С 1990 года в Беларуси реализуется уже пятая по счету госпрограмма по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. На 2016—2020 годы в рамках этих мероприятий планируется выделить 2 млрд 510 млн рублей. Общий объем финансирования с 1990 по 2020 год составит 19,3 млрд долларов в эквиваленте.



На начало 2019 года на диспансерном учете состояло 1 млн 493 тыс. 453 человека, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в том числе 249 тыс. детей и 74.224 участников ликвидации последствий катастрофы.



9 тыс. 436 человек стали инвалидами непосредственно по причине аварии на ЧАЭС. В 2018 году общая сумма льгот и компенсаций, предоставленных гражданам, имеющим право на соцподдержку, составили 134,8 млн рублей.



Ежегодно 26 апреля представители оппозиции проводили в Минске "Чернобыльский шлях" — шествие в центре города, которое завершалось митингом либо возложением цветом к Чернобыльской часовне. Исключением стали 2011 год, когда власти запретили шествие, а также нынешний год, когда организаторы "Чернобыльского шляха" сами отказались от проведения уличной демонстрации из-за условий, выдвинутых Мингорисполком. Городские власти потребовали оплатить услуги милиции по охране общественного порядка — 5 тыс. 737 рублей. В связи с отсутствием средств оргкомитет решил отозвать заявку на проведение "Чернобыльского шляха".



Организаторы выступили с заявлением, в котором напомнили, что "Чернобыльский шлях" — это традиционная траурная акция, дань памяти жертвам, исключительно мирное шествие, которое "не нуждается в охране милиции". "Государство не должно продавать своим гражданам память об этой катастрофе", — убежден оргкомитет. Заявители акции также считают, что "своими действиями власти радикализируют протестную активность граждан".