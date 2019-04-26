Готовится визит Лукашенко в Сербию (дополнено)

Минск, 26 апреля. Александр Лукашенко планирует посетить Сербию. Об этом он сообщил 26 апреля в Пекине на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, в настоящее время ведется работа по наполнению визита. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства заявил, что рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы.

По его словам, экономическое сотрудничество двух стран "начинает подтягиваться поближе" к высокому уровню политического взаимодействия.

"Думаю, что в ближайшие два-три года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам", — заявил Лукашенко.

"Хоть вдалеке от родины, Сербии и Беларуси, но нам удалось встретиться и обменяться мнениями по некоторым вопросам. Что касается политических вопросов, проблем у нас практически никаких нет. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку. Что касается торгово-экономической составляющей наших отношений, в прошлом году у нас определенный спад товарооборота, но в этом уже по первому кварталу прирост. Но все равно это не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом", — считает Лукашенко.

По его словам, в ходе его предстоящего визита в Сербию будут подниматься инвестиционные вопросы, вопросы создания и развития совместных предприятий: "У нас процесс идет. Мы развиваем совместное производство у вас на базе МАЗа и тракторного завода. У нас есть возможности по работе в сельхозмашиностроении, также по созданию совместных производств и многим другим направлениям".

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, в ходе переговоров с сербским коллегой Лукашенко также коснулся военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что в этом плане нет каких-то закрытых или запрещенных тем: "Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет".

"Словом, по всем направлениям мы нащупываем вопросы, которые придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Я очень хочу, чтобы наша очередная встреча была значимой и вывела наше сотрудничество на более высокий уровень. Уверен, что мы с вами этого добьемся", — резюмировал белорусский руководитель.

В свою очередь Александр Вучич согласился, что между странами действительно сложились хорошие политические отношения, но надо дополнительно работать над увеличением объема товарооборота, чему в том числе способствует создание совместных предприятий. "Мы абсолютно открыты по этому поводу, ожидаем вас в Белграде", — сказал он.

"Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, — это очень важно для нас. Большое спасибо за все, что вы уже сделали", — добавил президент Сербии.

Он подчеркнул, что в Сербии всегда рады сотрудничеству с дружественной Беларусью и готовы делать в этом направлении практические шаги.