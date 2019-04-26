Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/26/ru_1002256/
Дата распечатки: 26.04.2019 14:04
 
26.04.2019 13:30 Экономика

В Минске проходят четырехсторонние переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России

Минск, 26 апреля. В Минске проходят переговоры по урегулированию ситуации с поставками некачественной нефти из России.

Встреча проводится по инициативе белорусской стороны. В ней участвуют представители российской "Транснефти", белорусского госконцерна "Белнефтехим", а также компаний-операторов Польши и Украины, которые приостановили транзит некачественной российской нефти в Европу.

Белорусская сторона настаивает на как можно более оперативном решении вопроса. "Мы представим сегодня предложения по техническому решению проблемы остановки транзита нефти из России", — цитирует ТАСС председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова с открытия переговоров. 

В свою очередь российская сторона рассчитывает решить проблему транзита нефти в конструктивном ключе. "Технические проблемы, связанные с транзитом российской нефти, будут конструктивно решены", — передает слова замминистра энергетики РФ Павла Сорокина Интерфакс. Российский чиновник также выразил надежду на то, что сегодняшние переговоры в Минске помогут в максимально короткие сроки решить проблемы с транзитом нефти.

Встреча проходит в "Белнефтехиме" в закрытом формате. К началу переговоров допущен узкий круг СМИ. Информационной компании БелаПАН в аккредитации отказано. 

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад "Белнефтехим".

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

 24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Между тем транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.

Александр Ярошевич, БелаПАН.

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