БЖД увеличивает стоимость билетов в Украину на 16—29%

Минск, 26 апреля. Белорусская железная дорога увеличивает стоимость билетов в Украину на 16—29%, сообщила пресс-служба БЖД.

Как пояснила пресс-служба, это связано с тем, что АО "Укрзализныця" с 00 часов 27 апреля 2019 года увеличивает стоимость проезда пассажиров в международном сообщении по территории Украины со странами СНГ, Грузией, Латвией, Литвой и Эстонией.

В связи с этим общая стоимость проезда в международном сообщении Беларусь — Украина увеличится на 16—29% в зависимости от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки.

Так, например, стоимость проезда в фирменном поезде № 86 Минск — Киев в купейном вагоне (без питания) увеличится на 16%, или 20,72 рубля, и составит 154,35 рубля, в плацкартном вагоне — на 16%, или 13,07 рубля, и составит 95,99 рубля.

Стоимость проезда в скором поезде № 94 Минск — Одесса в купейном вагоне увеличится на 29%, или 54,80 рубля, и составит 243,74 рубля, в плацкартном вагоне — на 29%, или 34,63 рубля, и составит 153,72 рубля.

Подробная информация о стоимости проезда в других поездах в сообщении с Украиной публикуется на официальном сайте Белорусской железной дороги.