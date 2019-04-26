Мингорисполком: В связи с ремонтными работами эвакуированы жители дома по улице Широкой

Минск, 26 апреля. Жители дома по улице Широкой эвакуированы в связи с проведением в здании ремонтных работ, сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома.

"26 апреля в жилом доме № 3 по ул. Широкой будут проводится работы по усилению монолитной колонны второго подъезда. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время ремонтных работ будут организованы мероприятия по выводу людей. Ремонтные работы продлятся от 4 до 6 часов. Ориентировочное время окончания — 20.00", — отметила пресс-служба.

Администрация Советского района "приносит искренние извинения за доставленные неудобства и просит жильцов дома отнестись с пониманием к временным изменениям".

В настоящее время специалистами коммунальных служб района проводится поквартирное оповещение жильцов.

Временное пребывание жильцов организовано в средней школе № 178, расположенной по ул. Восточная, 68.

По информации tut.by, жильцы дома полтора года назад обращались в разные инстанции с просьбой решить вопрос с несущей колонной во втором подъезде. Неделю назад специалисты приступили к ремонту, однако в результате этих работ началось разрушение колонны, что привело к угрозе обрушения здания.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Его возводил застройщик КУП "Управление капитального строительства администрации Советского района Минска".