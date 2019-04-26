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Дата распечатки: 26.04.2019 17:09
 
26.04.2019 16:51 Культура

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Минск, 26 апреля. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, которая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.

"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.

Быстрицкая известна по ролям в фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям", "Возвращение Мухтара". Родилась в Киеве, но поддержала присоединение Крыма к России.

БелаПАН.

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