Минск, 26 апреля. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки СССР Элины Быстрицкой, которая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.

"Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства.

Быстрицкая известна по ролям в фильмах "Тихий Дон", "Добровольцы", "Все остается людям", "Возвращение Мухтара". Родилась в Киеве, но поддержала присоединение Крыма к России.