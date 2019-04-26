В России возбуждено уголовное дело из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"

Минск, 26 апреля. В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил 26 апреля журналистам в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

По его словам, в Самаре в офисах нескольких частных организаций проходят следственные действия. "Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть — Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", — цитирует Демина "Интерфакс".



Советник президента "Транснефти" также сообщил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России сегодня на встрече в Минске определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы.

"Техническое решение найдено. Я думаю, что буквально в первой декаде мая, как минимум, южное направление "Дружбы" возобновит стабильную работу по прокачке нефти Urals заводам-потребителям", — заявил агентству гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко по итогам переговоров. По его словам, вопрос компенсаций в связи с поставками некачественной нефти из России в пятницу в Минске не поднимался. Гавриленко пояснил, что пока решались только технические проблемы, финансовые вопросы стороны будут обсуждать позже.

Встреча проходила в офисе концерна "Белнефтехим" в закрытом формате. К началу переговоров был допущен узкий круг СМИ.



О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад "Белнефтехим".

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Между тем транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.