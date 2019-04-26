Около 30 человек участвуют в несанкционированном шествии "Чернобыльский шлях" в Минске (обновлено)

Минск, 26 апреля. Примерно 30 человек участвуют в несанкционированном шествии "Чернобыльский шлях" в Минске вечером 26 апреля.

Около 10 человек собрались в 17.30 на площадке возле кинотеатра "Октябрь" для участия в шествии. Акция не санкционирована властями, так как организаторы не нашли средств для оплаты услуг милиции по охране порядка. Ближе к 18 часам демонстранты перешли по подземному переходу к зданию президиума Национальной академии наук. Их количество увеличилось до трех десятков.

Среди них политики Вячеслав Сивчик, Ольга Ковалькова, Николай Козлов, экономист Сергей Чалый, активистка Нина Багинская. Одна женщина развернула плакат со статистикой смертности и рождаемости населения в 2018 и 2019 годах и утверждением, что в стране происходит геноцид.

На месте сбора присутствовали сотрудники милиции, которые значительно превосходили по численности участников акции. Некоторые вели видеофиксацию происходящего.

Шествие началось в 18.20. Милиция призвала участников идти к месту официального мероприятия по случаю годовщины аварии на ЧАЭС. Оно проходит в Киевском сквере, примерно в километре от парка Дружбы Народов в сторону от центра города. Милиция призвала граждан свернуть транспаранты, поскольку шествие не санкционировано и это может повлечь административную ответственность.

Собравшиеся намерены пройти к парку Дружбы Народов и Чернобыльской часовне рядом с ним, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук. Отвечая на вопрос БелаПАН, почему он решил выйти на акцию несмотря на то, что организаторы ранее отказались от ее проведения, Кучук заявил что это — "протест против строительства Белорусской АЭС, против постановления Совмина, которое фактически запрещает проводить открытые уличные мероприятия" из-за дороговизны услуг милиции.

Политик подчеркнул, что протест радикализовался, поскольку акция не санкционирована. "Мы протестуем против того, что происходит в стране. Думаю, это начало протеста, который войдет в решающую стадию в 2020 году и позволит нам изменить ситуацию и отстоять конституционные права", — сказал Кучук.

"Всегда "Чернобыльский шлях" был разрешенным мероприятием, и сейчас власти сделали все, чтобы мы не смогли провести санкционированное мероприятие. Это, конечно, повлияло на количество участников, но для меня лично это важно, и потому я здесь", — заявила БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова.

К 19.00 участники дошли до универсама "Рига". Их количество не изменилось.