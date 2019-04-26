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Дата распечатки: 26.04.2019 20:10
 
26.04.2019 19:40 Политика, Общество

Сивчик: Власти могут запретить "Чернобыльский шлях", но они не могут запретить нам быть людьми

Минск, 26 апреля. Короткий митинг участников несанкционированного шествия "Чернобыльский шлях" прошел у памятника жертвам Чернобыля возле храма иконы Божьей Матери "Взыскание погибших" в Минске.

Лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик призвал собравшихся минутой молчания почтить память ликвидаторов и жертв чернобыльской катастрофы. Он также попросил почтить память "великих белорусов Алеся Адамовича, Юрия Ходыко, Василя Быкова, которые были в первых рядах борцов за правду о Чернобыле и организаторами первых "Чернобыльских шляхов"; Геннадия Грушевого, Евгения Коноплю, Ивана Никитченко, которые сделали все возможное, чтобы спасти белорусских детей и научно разработать меры, чтобы меньше пострадала белорусская нация; Геннадия Карпенко, Игоря Герменчука, Бориса Гюнтера и всех депутатов Верховного Совета 12-го созыва, которые приняли для белорусского народа закон о минимизации последствий ужасающей чернобыльской катастрофы".

"Сегодня власти могут запретить "Чернобыльский шлях", но они не могут запретить нам быть людьми", — заявил политик. После этого он попросил священника неканонической Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия прочитать молитву.

В митинге приняли участие около трех десятков человек.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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