Обзор важнейших событий 26 апреля 2019 года

Минск, 26 апреля. До конца апреля чистая нефть ожидается на границе с Беларусью, через два-три дня она будет в Мозыре, через две недели — в Польше, заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам прошедших в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба". "Сегодня мы провели конструктивный раунд переговоров. Мы достигли положительных и конструктивных результатов. По итогам переговоров было принято решение по согласованию дорожной карты по устранению последствий превышения органических хлоридов и о плане выхода на нормативные показатели", — сказал Сорокин. По его словам, будет предпринят комплекс мер, подразумевающий в первую очередь продолжение прокачки нефти до порта Усть-Луга от узла учета Унеча, что позволит ускорить нормализацию показателей в трубе. "Далее будет очищена ветка от Унечи до Мозырского НПЗ, до узла учета Мозырь. Далее будет проведена работа с украинской стороной по нормализации показателей на украинской территории. С польской стороной также было достигнуто соглашение по мерам, которые будут предприняты по восстановлению транзита в Польшу и Германию", — сказал Сорокин.

Около 30 человек приняли участие в не санкционированной властями акции "Чернобыльский шлях". Они прошли от Академии наук до т.н. чернобыльской часовни у парка Дружбы народов и провели короткий митинг. Сначала власти разрешили мероприятие, однако у организаторов не нашлось 5.737 рублей на оплату услуг милиции по охране порядка.

Александр Лукашенко планирует посетить Сербию. Об этом он сообщил в Пекине на встрече с президентом этой страны Александром Вучичем. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. По его словам, экономическое сотрудничество двух стран "начинает подтягиваться поближе" к высокому уровню политического взаимодействия. Будут подниматься инвестиционные вопросы, вопросы создания и развития совместных предприятий. "Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет", — сказал Лукашенко.

Национальный банк подготовил предварительный проект стратегии повышения доверия к национальной валюте. Об этом было объявлено на очередном заседании Консультативного совета при Нацбанке. Глава Нацбанка Павел Каллаур отметил, что тема повышения доверия к национальной валюте была вынесена на обсуждение Консультативного совета отнюдь не случайно: "Национальная валюта — неотъемлемый атрибут государственного суверенитета и важнейший экономический инструмент. Это финансовая связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер. Доверие к национальной валюте является важнейшим индикатором уровня доверия к институтам власти и проводимой ими экономической политике, одновременно оказывая непосредственное воздействие на ее эффективность".