Спасатели смогли потушить горевшие несколько дней Ольманские болота в Столинском районе

Минск, 27 апреля. Спасатели ликвидировали крупный пожар на Ольманских болотах в Столинском районе Брестской области, который тушили с 23 апреля.

Как сообщает МЧС, тушение лесного пожара на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области продолжалось на протяжении последних суток. Вертолетами МИ-8 авиации МЧС за вчерашний день осуществлены 77 сбросов воды. В 7:00 27 апреля пожар ликвидирован.

Кроме того, накануне днем ликвидирован пожар сухой растительности и леса на территории Кировского лесничества возле деревни Красновка Наровлянского района Гомельской области.

По оперативным данным МЧС, в период с 06:00 26 апреля до 06:00 27 апреля ликвидированы 8 лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных пожаров на общей площади 4 га и 25 пожаров травы и кустарников на общей площади 13 га.

Ольманские болота вместе с частью украинского Ровенского заповедника являются крупнейшими в Европе лесоболотными трансграничными Рамсарскими угодьями, площадь которых превышает 100 тыс. га. Кроме того, Ольманские болота имеют статус территории европейской "Изумрудной сети" и территории, важной для птиц.

Территория, где несколько дней не могли погасить огонь, загрязнена радионуклидами. Деревня Ольманы, около которой начался пожар, относится к зоне с правом на отселение.