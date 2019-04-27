Лукашенко и Путин обсудили ситуацию с поставками российской нефти

Минск, 27 апреля. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума "Один пояс" в Китае обсудили ситуацию с поставками некачественной российской нефти. Об этом сообщил в Пекине глава российского государства, отвечая на вопрос журналистов.

"Да, мы очень коротко обменялись мнениями по этом делу", — приводит слова Путина Gazeta.ru.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, сообщил неделю назад "Белнефтехим".

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.

По итогам прошедших 26 апреля в Минске четырехсторонних переговоров по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля.

"Белнефтехим" рассчитывает в мае восстановить в полном объеме выработку нефтепродуктов и поставку на экспорт, сказал журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков. "Если говорить про удовлетворенность в полном объеме, то она наступит тогда, когда ситуация будет нормализована по всем направлениям, от нефтепереработки до транзита, и, безусловно, будут выработаны все компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне наших субъектов хозяйствования, так и на уровне стран. На следующей неделе мы продолжим наши переговоры в более широком круге", — сообщил Рыбаков.

Тем временем в России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин. По его словам, в Самаре, в офисах нескольких частных организаций, проходят следственные действия.