Пятеро активистов "Молодого фронта" задержаны в Логойске

Минск, 27 апреля. Пятеро активистов "Молодого фронта" (организация не зарегистрирована в Беларуси) задержаны 27 апреля в Логойске (Минская область). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

"Руководителя "Молодого Фронта" Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске", — сообщил Северинец на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечает Северинец, по предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском.