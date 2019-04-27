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Дата распечатки: 27.04.2019 15:57
 
27.04.2019 15:25 Общество, Политика

Пятеро активистов "Молодого фронта" задержаны в Логойске

Минск, 27 апреля. Пятеро активистов "Молодого фронта" (организация не зарегистрирована в Беларуси) задержаны 27 апреля в Логойске (Минская область). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

"Руководителя "Молодого Фронта" Дениса Урбановича и еще четырех молодофронтовцев задержали в Логойске", — сообщил Северинец на своей странице в "Фейсбуке".

Как отмечает Северинец, по предварительной информации, активисты собирали подписи с требованием об отзыве из Беларуси российского посла Михаила Бабича.

Задержание производили сотрудники милиции в штатском.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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