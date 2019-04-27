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Дата распечатки: 27.04.2019 23:36
 
27.04.2019 21:59 Общество

Три станции минского метро не работали два часа из-за сообщения о заминировании

Минск, 27 апреля. Три станции минского метро не работали два часа из-за сообщения о заминировании.

"27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировнаии ст. Уручье. Временно закрыты Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты. Просьба пассажирам учитывать это при планировании поездок. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщил Минский метрополитен в "Твиттере".

По сведениям БелаПАН, станции возобновили работу примерно в 21.55.    

БелаПАН.

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