Минск, 27 апреля. Три станции минского метро не работали два часа из-за сообщения о заминировании.

"27 апреля в 19.44 поступило сообщение о заминировнаии ст. Уручье. Временно закрыты Уручье, Восток, Борисовский тракт. На них работают соответствующие специалисты. Просьба пассажирам учитывать это при планировании поездок. Приносим извинения за временные неудобства", — сообщил Минский метрополитен в "Твиттере".



По сведениям БелаПАН, станции возобновили работу примерно в 21.55.