Задержан подозреваемый в ложном сообщении о заминировании станции метро "Уручье"



Минск, 27 апреля. По факту заведомо ложного сообщения об опасности на станции метро "Уручье" в Минске возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 340 УК), сообщил Следственный комитет. Подозреваемый задержан сотрудниками милиции.



СК в очередной раз обращает внимание на то, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность, которая наступает в 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 — 7 лет лишения свободы.

По информации Минского метрополитена, сообщение о заминировнаии станции метро "Уручье" поступило 27 апреля в 19.44. В течение двух часов было прекращено движение поездов на станциях метро "Уручье", "Восток" и "Борисовский тракт" — там работали специалисты. Сообщение не подтвердилось.



Это уже третье с начала месяца ложное сообщение о заминировании общественного места в Минске. 31 марта неизвестный сообщил о минировании торговых центров "Галилео" и "Замок", а также железнодорожного вокзала. 6 апреля поступил звонок о взрывном устройстве в торговом центре "Галерея". Все сообщения оказались ложными, по каждому из них СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 340 УК.