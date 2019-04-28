Православные христиане празднуют Пасху

Минск, 28 апреля. Православные верующие всего мира отмечают главный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

В ночь на 28 апреля торжественные богослужения прошли во всех православных храмах Беларуси.

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел возглавил пасхальную службу в главном православном храме Минска — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы.

В пасхальном послании к клиру и пастве православный иерарх назвал Воскресение Христово "краеугольным камнем веры, ее неотъемлемой и незыблемой основой". По его словам, после Воскресения Христова "жизнь и смерть всецело находятся в руках всемогущего Бога", и нет надобности "рассуждать об этом, основываясь на законах природы, ибо и они созданы Творцом всего, и он волен действовать не по нашему разуму, а по неведомым нам законам Божьим".

"По непреложному обетованию Божию, все человечество воскреснет в конце времен, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, — подчеркнул патриарший экзарх. — Нам же, чадам церкви Христовой, надлежит не только пребывать в ожидании нового неба и новой земли, на которых обитает правда, но и свидетельствовать о Воскресении Спасителя через дела добра, любви и милосердия. <…> Добрые дела во славу Божию — вот самое лучшее, самое яркое подтверждение тому, что Воскресение Христово и по сей день обновляет и освящает мир, преображая сердца людей".

"Во Христе Воскресшем мы уже не чужие, но — одна большая семья, именуемая церковью. <…> Начнем прославлять Христа Воскресшего прощением наших обидчиков и недоброжелателей, а затем прославим Спасителя мира бескорыстной помощью нуждающимся, поддержкой скорбящих и немощных, чистотой и благородством поступков. Поделимся Пасхальной радостью с ближними и дальними — и эта светлая радость, многократно усиленная, вернется к нам и пребудет в наших сердцах", — напутствовал митрополит Павел.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. Священников готовят Минская духовная академия, духовные семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища (Минск, Слоним). В стране действуют свыше 1,1 тыс. православных храмов, более 100 церквей строятся.