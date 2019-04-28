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Дата распечатки: 28.04.2019 14:48
 
28.04.2019 14:03 Безопасность

Представители генштабов вооруженных сил стран ОДКБ обсудили вопросы совершенствования организации управления Коллективными силами

Минск, 28 апреля. В Москве в Объединенном штабе ОДКБ 25—26 апреля состоялась рабочая встреча начальников главных оперативных управлений генеральных штабов вооруженных сил государств — членов организации.

Заседание прошло под общим руководством начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, сообщает белорусское Министерство обороны.

Его участники обсуждали вопросы совершенствования организации управления Коллективными силами ОДКБ, а также составов и функционирования Коллективных сил оперативного реагирования, Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и Коллективных авиационных сил ОДКБ.

Представитель главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ выступил с докладом о выработке согласованной позиции по военно-политическим аспектам обеспечения международной информационной безопасности.

"Рабочая встреча позволила обсудить широкий круг вопросов и наметить пути их решения, направленные на развитие и совершенствование военной составляющей ОДКБ", — отмечает оборонное ведомство Беларуси.

БелаПАН.

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