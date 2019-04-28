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Дата распечатки: 28.04.2019 14:48
 
28.04.2019 14:35 Политика, Общество

Лукашенко посетил храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района (дополнено)

Минск, 28 апреля. Александр Лукашенко 28 апреля, в праздник Пасхи, зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района Минской области.

Как сообщает пресс-служба президента, у входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Лукашенко "ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи".

Пресс-служба главы государства отмечает, что "на Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко по традиции посещает небольшие церкви и, как правило, за пределами столицы".

"В этот светлый, радостный праздник — Воскресение Христово — я бываю в маленьких деревушках. Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы, — сказал Лукашенко. — Я не люблю, когда довлеют над людьми. И помпезности не люблю".

По его мнению, "помпезность гармонично смотрится только в местах, которые что-то символизируют". "Вот Дворец Независимости внешне кажется серым, а внутри помпезный, потому что это независимость нашего государства. Он и был создан в честь независимости", — привел пример Лукашенко.

Глава государства отметил "красивое и уютное убранство" храма в Острошицах, пожелал прихожанам "здоровья, радости, хорошего настроения и всех благ всем белорусам". "И не только белорусам: вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. И пусть наблюдают. Но если Господь будет с нами, то будет все в порядке", — заявил он.

Лукашенко передал в дар храму икону "Воскресение Господне", написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии, а прихожан угостил шоколадом "Президент".

В свою очередь настоятель церкви подарил главе государства Иверскую икону Пресвятой Богородицы, так называемую Вратарницу, или Привратницу. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

БелаПАН.

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