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Дата распечатки: 29.04.2019 12:10
 
29.04.2019 11:54 Политика, Беларусь — Евросоюз, Общество

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления

Минск, 29 апреля. Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления, заявил Александр Лукашенко 29 апреля на встрече в Минске с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе.

Он подчеркнул, что Беларусь имеет свое видение развития местного самоуправления. "Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси. Думаю, хорошим подспорьем в реализации сказанного были бы более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза".

Глава государства напомнил, что уже обсуждал тему развития местного самоуправления с предшественницей Андерса Кнапе на этом посту — Гудрун Мослер-Тернстрем. Он отметил, что ему приятно вернуться к дискуссии по этим вопросам с человеком, имеющим солидный личный опыт в местном самоуправлении. "Думаю, ваш сегодняшний визит в Беларусь придаст новый импульс нашему сотрудничеству с Европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления", — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь Андерс Кнапе отметил, что впервые находится в Беларуси и свой пятидневный визит считает плодотворным. По его словам, конгрессу приятно видеть тот интерес, который белорусские власти проявляют к вопросам развития местного самоуправления.

"Беларусь всегда представляла и представляет интерес для Совета Европы и нашего конгресса в плане сотрудничества. За два дня я уже получил хорошие впечатления и от обстановки, и от обсуждений с представителями правительства, местных и региональных властей и бизнеса", — сказал Кнапе.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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