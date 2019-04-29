Андрейченко: Беларусь обсуждает в ОБСЕ экономическое сотрудничество, минуя политизированные темы

Минск, 29 апреля. Обсуждение в Парламентской ассамблее ОБСЕ развития экономического сотрудничества в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь" позволяет сосредоточиться на сущностных вопросах взаимодействия Беларуси с ОБСЕ — "в интересах наших народов, минуя надуманные, излишне политизированные темы". Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 29 апреля в Минске на конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ.

По мнению Андрейченко, Беларусь, "взяв на себя функции донора региональной безопасности, реализует эту задачу, настойчиво продвигая на мировой арене идею формирования общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока". "Мы глубоко убеждены, что создания более справедливого, благополучного и безопасного мира можно добиться только на основе добрососедства, равноправия, взаимного доверия и развития экономического сотрудничества. Именно эта идея, созвучная базовым принципам ОБСЕ, и лежит в основе получившей позитивный отклик в международном сообществе инициативы президента Республики Беларусь о перезапуске Хельсинкского процесса", — заявил он.

Спикер считает, что на очень близких принципах базируется и концепция Шелкового пути, "предлагающая принципиально новую архитектуру экономической интеграции во имя процветания всех народов, населяющих огромное евразийское пространство". "Глубинным смыслом этих инициатив является социальная справедливость, на которую сегодня существует колоссальный запрос во всем мире. Более того, их можно рассматривать как важный международный инструмент реализации стратегии устойчивого развития, — подчеркнул Андрейченко. — Ведь Шелковый путь — это не просто торговый маршрут. Это мощный канал обмена новыми идеями, знаниями и технологиями, пространство для диалога цивилизаций и принципиально новый способ взаимодействия стран с разным уровнем экономического развития".

По мнению председателя нижней палаты, выгоды сотрудничества с Китаем наглядно демонстрирует индустриальный парк "Великий камень", который постепенно становится "международным высокотехнологичным кластером, открытым всему миру центром притяжения специалистов самых продвинутых сфер экономики и площадкой для активного мультикультурного диалога". "Причем участников этого проекта объединяет не столько желание нарастить объемы взаимной торговли, сколько стремление выйти на уровень производственной кооперации, который позволит совместно создавать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью", — добавил Андрейченко.

Он уверен, что "опыт этого сотрудничества опровергает стереотип о несовместимости Востока и Запада, европейской и евразийской экономических моделей". "Мы нужны друг другу. Объединение усилий поможет нам достичь синергетического эффекта в достижении наших общих целей, главной из которых является мирное, стабильное и уверенное развитие региона", — считает руководитель Палаты представителей.

Беларусь, добавил Андрейченко, приветствует шаги в сторону упрощения процедур взаимной торговли, сокращения административных барьеров, развития таможенного сотрудничества. "Важно также поощрять возможность взаимной интеграции объектов инфраструктуры. Речь идет о железных дорогах, автомагистралях, воздушных и водных маршрутах, нефте- и газопроводах, аэропортах и портах. Необходимо вместе изучать создание новых инфраструктурных цепочек и сетей", — добавил парламентарий.

По его словам, "в дополнение к наземному и морскому пути возникнет необходимость в новом измерении Шелкового пути — цифровых каналах коммуникаций". "Поэтому нам надо думать об улучшении координации в ИТ-секторе. Это, кроме всего прочего, будет способствовать обеспечению информационной безопасности вдоль Шелкового пути", — отметил Андрейченко.

Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ создана 8 июля 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. В состав группы входят Австрия, Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Испания, Италия, Кыргызстан, Македония, Молдова, Монголия, Польша, Румыния, Сербия, Таджикистан, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Черногория и Швейцария.