Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/29/ru_1002488/
Дата распечатки: 29.04.2019 13:43
 
29.04.2019 12:15 Экономика, Общество, Финансы

Всемирный банк дополнительно профинансирует проект по модернизация системы образования

Минск, 29 апреля. Министерство образования Беларуси подписало соглашение со Всемирным банком о дополнительном финансировании проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь".

Как сообщила пресс-служба Минобразования, документ подписан в Минске 26 апреля. В церемонии приняли участие помощник президента, инспектор по Минской области Игорь Евсеев, заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

Министерство образования при поддержке Всемирного банка с 2015 года реализует проект "Модернизация системы образования Республики Беларусь". За это время выполнен капитальный ремонт в 40 учреждениях общего среднего образования (УОСО), поставлено учебное оборудование для 24 кабинетов химии и 11 кабинетов физики. До конца 2020 года планируется завершить ремонт еще 82 УОСО и оборудовать современным учебным оборудованием 275 кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Белорусские школьники приняли участие в Международной программе ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2018 году. Кроме того, начата разработка информационной системы управления общим средним образованием.

Новое соглашение углубит и расширит взаимодействие Беларуси и Всемирного банка в рамках реализации текущего проекта, позволит осуществить капитальный ремонт еще в 220 УОСО, обновить учебное оборудование в 262 учебных кабинетах, а также позволит Беларуси принять участие в исследовании PISA в 2021 и 2024 годах, провести более комплексный анализ результатов тестирования, а также расширить информационную систему управления на все уровни образования.

Планируется реализация двух пилотных проектов по созданию в 21 УОСО центров инновационного образования в Могилевской области и в 21 УОСО центров, оказывающих социально-культурные услуги населению Витебской области, сообщила пресс-служба Минобразования.

Реализация проекта по модернизации системы образования Беларуси выполняется прежде всего в сельских учреждениях образования и малых городах республики, что позволит улучшить условия обучения более чем 65 тысячам детей в 320 учреждениях общего среднего образования.

Как сообщалось, сумма дополнительного финансирования составит 90 млн евро.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 29 Апрель 2019, 13:43
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск