Всемирный банк дополнительно профинансирует проект по модернизация системы образования

Минск, 29 апреля. Министерство образования Беларуси подписало соглашение со Всемирным банком о дополнительном финансировании проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь".

Как сообщила пресс-служба Минобразования, документ подписан в Минске 26 апреля. В церемонии приняли участие помощник президента, инспектор по Минской области Игорь Евсеев, заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, министр образования Игорь Карпенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

Министерство образования при поддержке Всемирного банка с 2015 года реализует проект "Модернизация системы образования Республики Беларусь". За это время выполнен капитальный ремонт в 40 учреждениях общего среднего образования (УОСО), поставлено учебное оборудование для 24 кабинетов химии и 11 кабинетов физики. До конца 2020 года планируется завершить ремонт еще 82 УОСО и оборудовать современным учебным оборудованием 275 кабинетов физики, химии, биологии и информатики. Белорусские школьники приняли участие в Международной программе ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2018 году. Кроме того, начата разработка информационной системы управления общим средним образованием.

Новое соглашение углубит и расширит взаимодействие Беларуси и Всемирного банка в рамках реализации текущего проекта, позволит осуществить капитальный ремонт еще в 220 УОСО, обновить учебное оборудование в 262 учебных кабинетах, а также позволит Беларуси принять участие в исследовании PISA в 2021 и 2024 годах, провести более комплексный анализ результатов тестирования, а также расширить информационную систему управления на все уровни образования.

Планируется реализация двух пилотных проектов по созданию в 21 УОСО центров инновационного образования в Могилевской области и в 21 УОСО центров, оказывающих социально-культурные услуги населению Витебской области, сообщила пресс-служба Минобразования.

Реализация проекта по модернизации системы образования Беларуси выполняется прежде всего в сельских учреждениях образования и малых городах республики, что позволит улучшить условия обучения более чем 65 тысячам детей в 320 учреждениях общего среднего образования.

Как сообщалось, сумма дополнительного финансирования составит 90 млн евро.