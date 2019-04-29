Прокачка чистой нефти по нефтепроводу "Дружба" пока не началась

Минск, 29 апреля. Прокачка чистой нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" пока не началась, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

"В трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находиться нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Организации по нефтепроводному транспорту "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" приняли все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска нефти Унеча", — рассказала пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

По ее словам, нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке. Ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и так далее. То есть, от тех мер, которые были приняты в результате поставки некачественной нефти.



"Вопрос компенсации — как субъектам хозяйствования, так и государству — не снимается. Сейчас оценить потери полностью невозможно, поскольку ситуация продолжается. Естественно, каждый день дает дополнительные минусы доходам, на которые рассчитывали НПЗ", — отметила Костюченко.



По ее словам, сегодня, 29 апреля, в Москве находится делегация в составе представителей "Белнефтехима" и руководителей белорусских НПЗ во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым. Переговоры продолжатся на базе Министерства энергетики России с участием российских нефтяных компаний в более широком кругу участников. "Работа по урегулированию с поставками некачественной нефти продолжается", — добавила пресс-секретарь.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, "Белнефтехим" сообщил 19 апреля.

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.

По итогам четырехсторонних переговоров, которые прошли в Минске 26 апреля с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля, а российский вице-премьер Дмитрий Козак даже назвал конкретную дату — 29 апреля.

Председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, в свою очередь, сообщил журналистам, что концерн рассчитывает восстановить выработку нефтепродуктов в полном объеме и поставку на экспорт в мае. "Если говорить про удовлетворенность в полном объеме, то она наступит тогда, когда ситуация будет нормализована по всем направлениям, от нефтепереработки до транзита, и, безусловно, будут выработаны все компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне наших субъектов хозяйствования, так и на уровне стран", — сказал он.

В России заведено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.