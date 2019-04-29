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Дата распечатки: 29.04.2019 13:43
 
29.04.2019 12:46 Политика

Лукашенко считает, что главам государств ОБСЕ нужно встретиться для решения накопившихся проблем

Минск, 29 апреля. В регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось много проблем, и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя, заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели 29 апреля в Минске.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина", — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, он, может быть, слишком часто критикует ОБСЕ за слабую реакцию на эти проблемы, но их решение — непосредственная работа Организации. "Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, но еще более масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

"Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы, — считает Лукашенко. — Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание — надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то". "В противном случае — зачем создавали организацию? Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, честность и искренность во всех вопросах", — добавил Лукашенко.

Георгий Церетели, сообщает пресс-служба, поблагодарил собеседника за организацию на высоком уровне 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая прошла в Минске в июле 2017 года. Он также подчеркнул особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента. "Мы с господином Андрейченко (председатель Палаты представителей. — БелаПАН.) встречаемся в третий раз. Это символизирует активность Беларуси в нашей организации, с нашей стороны тоже есть желание работать со страной", — сказал Церетели.

Он согласился с тем, что в регионе ОБСЕ есть проблемы, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы — это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ — организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", — цитирует Церетели пресс-служба президента.

БелаПАН.

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