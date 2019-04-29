Кувейтский фонд арабского экономического развития профинансирует строительство онкодиспансера в Гродно

Минск, 29 апреля. Вопросы финансирования проекта по строительству областного клинического онкологического диспансера в Гродно обсуждались 29 апреля на встрече первого вице-премьера Беларуси Александра Турчина с представителями Кувейтского фонда арабского экономического развития, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня мы обсудим нюансы реализации нашего совместного проекта по финансированию строительства онкологического центра. Этот проект важен для нас. Надеюсь, что в случае его успешной реализации мы сможем вместе реализовать и другие, не менее значимые проекты", — сказал Турчин.

По его словам, условия предоставления фондом кредита для строительства онкоцентра привлекательны для Беларуси — ресурсы предоставляются на длительный период на более выгодных, чем по многим действующим договорам, условиях.

Старший юридический консультант Кувейтского фонда арабского экономического развития Наваф аль-Махамель со своей стороны подчеркнул, что сейчас рассматриваются компоненты, структура, стоимость и сроки реализации проекта. "Уверен, что в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами мы приведем этот проект к успеху", — сказал он.

Перед переговорами в правительстве делегация кувейтского фонда провела рабочие встречи в Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения и Гродненском облисполкоме.

Под онкодиспансер будет реконструирован комплекс зданий городской больницы № 3 в Пышках. Рабочий вариант проекта был готов еще в 2015 году. Здания нынешней больницы реконструируют, к ним пристроят несколько новых корпусов и технических сооружений высотой до 8 этажей. Диспансер будет разбит на три блока — медицинский, хозяйственный и технический. Также откроется поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. Рядом с поликлиникой построят еще два корпуса. В одном разместится пансионат на 59 койко-мест и блок клинических кафедр с учебными помещениями и залом на 150 посадочных мест. Отдельно запроектирован патологоанатомический корпус, содержащий не только специализированные помещения, но и траурный зал.

Проект планируется разбить на два этапа. Ожидается, что работы начнутся в этом году.