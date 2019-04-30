Ермошина считает неудачной для назначения выборов дату 7 ноября

Минск, 30 апреля. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина считает неудачной для назначения парламентских выборов предложенную президентом дату 7 ноября. Об этом она заявила в интервью БелаПАН.

Во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля Александр Лукашенко заявил, что в этом году в Беларуси пройдут парламентские выборы, в следующем — президентские. При этом он предложил провести выборы в парламент 7 ноября. "Я еще не определялся по дате, но скажу, что, если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — День Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день", — сказал он. Лукашенко еще раз подчеркнул: если по закону это приемлемо, то проведение выборов в парламент следует ориентировать на эту дату.



Ермошина обратила внимание на то, что предложение провести избирательную кампанию в официальный праздник было озвучено главой государства впервые. "Это не противоречит закону. Несмотря на то что в Беларуси выборы всегда проходят в воскресенье, только в отношении выборов президента есть специальное предписание о том, что они должны проходить в воскресный день, — пояснила глава ЦИК. — 7 ноября — это выходной день, он не является днем, связанным с какими-то сакральными моментами — я имею в виду религиозными, когда можно было бы говорить о неуместности проведения выборов".

Однако, как считает Ермошина, 7 ноября неудачная дата для назначения выборов "в том плане, что этот день является первым в череде длинных выходных". "Это, вполне возможно, приведет к тому, что очень многие люди будут в этот период где-то отдыхать, может быть, находиться за границей. И поэтому я просто боюсь: этот день неудачен тем, что он может отрицательно сказаться на явке избирателей", — сказала председатель ЦИК.



"И президент ведь не говорил однозначно о 7 ноября — он говорил о близкой дате к этому дню. Поэтому Центральная избирательная комиссия будет вносить предложение главе государства — мы считаем, что самой удачной в этом плане является дата 17 ноября", — заявила Ермошина.

Она также отметила, что до заявления Лукашенко во время послания народу и парламенту ей не было известно ни о предлагаемом периоде, ни об очередности будущих избирательных кампаний (до послания было неизвестно, какие выборы пройдут в 2019 году, а какие в 2020 году — президентские или парламентские. — БелаПАН.).



"То, что речь во время послания народу и парламенту может пойти о выборах, я предполагала и анонсировала не раз в своих интервью. Не потому, что меня кто-то поставил об этом в известность. Но тот самый чиновничий опыт и долгий путь моей работы в данной должности свидетельствуют о том, что все главные политические заявления, как правило, делаются во время конституционного послания", — пояснила Ермошина.



"Поскольку это был злободневный вопрос, который уже назрел, естественно, я, как и другие, ожидала, что во время послания президент сделает подобное объявление. Поэтому это было для меня новостью, но новостью ожидаемой", — отметила она.

Ермошина также сообщила, что Лукашенко не советовался с ЦИК перед тем, как сделать подобное заявление. "Президент не советуется с ЦИК по этому поводу. Он может обсуждать какие-то тактические моменты проведения выборов, но стратегию он всегда определяет сам", — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что выборы должны быть назначены президентом не позднее трех месяцев до даты их проведения, поэтому "начало или середина августа будет началом избирательной кампании".

Ермошина также подчеркнула: проведение парламентских выборов не будет считаться досрочным, несмотря на существенное сокращение срока полномочий депутатов действующего созыва.



Глава ЦИК неоднократно подчеркивала, что совмещение двух избирательных кампаний либо проведение их через небольшой временной промежуток в один и тот же год (согласно законодательству выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го) может вызвать сильную политизацию общества.



"Политизация общества — это, наверное, общая фраза, хотя она абсолютно правдивая. Потому что, действительно, все общество будет вовлечено в процесс обсуждения кандидатур. Сначала — при выдвижении, затем — сбор подписей и проведение многочисленных митингов. Это дебаты, вполне возможно, это обмен обвинениями, как это бывает в течение избирательной кампании. И это всегда вносит политический раскол в социальную среду", — отметила Ермошина.



"В любом государстве существует разделение властей. Каждая ветвь власти является гарантией существования остальных. И парламент является гарантом стабильности общества в период проведения выборов президента. В свою очередь глава государства гарантирует политически стабильную обстановку во время проведения выборов в парламент. Вот эта система взаимных гарантий и может быть нарушена при совместном проведении двух избирательных кампаний. Мы должны в первую очередь думать о безопасности самого нашего общества и государства, когда определяем календарь выборов", — подчеркнула председатель ЦИК.

При этом она обратила внимание на то, что "в Конституции идет речь не о досрочных выборах, а о досрочном прекращении полномочий парламента". Статья 94 Основного закона гласит, что полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра.

"Статья указывает основания для досрочного прекращения полномочий парламента, но это является специальным актом. То есть президент должен принять решение, за определенный срок проконсультироваться с руководителями палат парламента и издать указ о прекращении его полномочий. Ничего подобного у нас нет. Никакого досрочного прекращения полномочий парламента не происходит. Но выборы, действительно, проходят раньше срока", — констатировала Ермошина.

"Самое главное условие — чтобы выборы не проходили позже необходимого срока, — добавила она. — С одной стороны, выборы досрочные. Но поскольку не совершаются те действия, которые предписывает статья 94 Конституции (не принимаются специальные решения о досрочном прекращении полномочий парламента), эти действия под данную категорию не подпадают".