Ермошина: Если проводить президентские выборы в 2020 году "точно в срок", они состоятся 30 августа

Минск, 30 апреля. Центризбирком считает оптимальной датой для назначения очередных президентских выборов в Беларуси 30 августа 2020 года, сообщила в интервью БелаПАН председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина.

Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля заявил, что в этом году в Беларуси пройдут парламентские выборы, в следующем — президентские. После этого Ермошина сообщила журналистам, что выборы президента могут пройти в предпоследний день августа 2020 года.

"Дело в том, что дату я не предлагаю — она является расчетной. Выборы президента проходят не позднее двух месяцев до истечения сроков полномочий главы государства", — отметила Ермошина.

Глава ЦИК напомнила, что последняя инаугурация Лукашенко состоялась 6 ноября 2015 года. "Следовательно, выборы должны пройти не позднее 5 сентября 2020 года — а это суббота. То есть последнее возможное воскресенье для проведения президентских выборов — это 30 августа. Как видите, здесь ничего личного (30 августа — день рождения Александра Лукашенко. — БелаПАН.)", — пояснила Ермошина.

"Поскольку глава государства во время послания заявил о том, что выборы президента пройдут точно в срок, то никакой другой даты кроме 30 августа 2020 года я предположить не могу — ее просто не существует. Либо выборы нужно проводить досрочно, то есть переносить их, предположим, на весенний период", — добавила председатель ЦИК.

При этом Ермошина не считает, что выборы 30 августа стали бы своеобразным подарком Лукашенко к очередному дню рождения. "Я, честно говоря, совершенно не думала так. И я не уверена, что это является подарком — день выборов в день рождения. Это уже очень извращенное понятие о подарке. Я прочла в "Комсомольской правде" об этом совпадении и страшно ему изумилась", — сказала председатель ЦИК.