Ермошина: Внесение изменений в избирательное законодательство уже нереально

Минск, 30 апреля. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина считает невозможным внесение в Избирательный кодекс изменений перед проведением парламентских выборов. Об этом она заявила в интервью БелаПАН.

Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту 19 апреля заявил, что в этом году в Беларуси пройдут парламентские выборы, в следующем — президентские. При этом он предложил провести выборы в парламент 7 ноября, однако, по мнению главы ЦИК, наиболее подходящей датой является 17 ноября.

"Внесение изменений в избирательное законодательство, я думаю, нереально уже, — сказала Ермошина. — Если бы субъект права законодательной инициативы, в данном случае глава государства, собирался их внести, он бы сделал это раньше. Потому что Центральная комиссия ранее (в 2017 году. — БелаПАН.) на основе рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ образовала группу экспертов, которые выработали ряд предложений и направили их президенту".

"Но глава государства, кстати, в одном из своих интервью и на встрече с представителями ОБСЕ пояснял, что, на его взгляд, вносить изменения в избирательное законодательство нужно уже после модернизации Конституции Республики Беларусь, — добавила глава ЦИКа. — Поскольку пока вопрос о реформировании или модернизации Основного закона не вынесен на общественное обсуждение и мы не знаем, в чем будут состоять эти изменения, то говорить о том, что будет меняться Избирательный кодекс, не приходится".

При этом, подчеркнула Ермошина, "все демократические нормы, которые мы заложили при прежних избирательных кампаниях, несомненно, сохранятся".

Она не исключает, что Центральная комиссия продолжит учитывать рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по выборам, внося изменения в методические пособия для членов комиссий на местах. "Мы даем рекомендации избирательным комиссиям — если не прописываем, то даем их устно. Чтобы, например, порядок проведения предвыборных собраний и встреч опирался на ту практику, которая закладывается в норме о порядке сбора подписей. То есть можно везде, где прямо не запрещено. Это продолжит являться главной такой рекомендацией", — уточнила Ермошина.



"Вообще, могу сказать, что либерализация порядка проведения предвыборных мероприятий привела к тому, что на местных выборах в 2018 году у нас в четыре раза сократилось количество жалоб, связанных с проведением предвыборной агитации", — добавила она.

На вопрос, знакомы ли в ЦИК с проектом изменений в избирательное законодательство, предложенным еще в 2017 году депутатом Анной Канопацкой, Ермошина ответила, что Канопацкая присутствовала на заседаниях экспертной группы по внесению изменений в Избирательный кодекс. "Все предложения, в том числе те, которые передала Канопацкая, направлены, скажем так, "наверх", — сказала председатель ЦИК.



По итогам последних президентских и парламентских выборов в Беларуси БДИПЧ ОБСЕ выработала рекомендации по демократизации белорусского избирательного законодательства. Для анализа этих рекомендаций была создана специальная межведомственная экспертная группа. Последнее ее заседание состоялось в январе 2017 года, после чего наработки были переданы Александру Лукашенко. Планировалось, что еще в марте 2017-го у главы государства пройдет совещание по вопросам избирательного законодательства, однако оно так и не состоялось.