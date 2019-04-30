Медведев: Инцидент с некачественной нефтью никак не повлияет на переговоры по налоговому маневру

Минск, 30 апреля. Инцидент с поставками через нефтепровод "Дружба" некачественной нефти никак не повлияет на переговоры России и Беларуси, касающиеся последствий проводимого в РФ налогового маневра. Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил журналистам в Ереване после встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

"Что касается увязки последствий этого инцидента и всякого рода иных решений, которые находятся в периметре обсуждения между Россией и Белоруссией, то здесь никакой увязки быть не может", — цитирует Медведева ТАСС.

Глава российского правительства не исключил уголовной ответственности виновных в загрязнении нефти. "Безусловно, с этим нужно разбираться, это плохой инцидент, который необходимо самым тщательным образом расследовать. Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и — при установлении — виновных компаний. Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, может быть и уголовной", — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что "по всем этим линиям необходимо все процедуры провести до конца". "Это то, что я обещал нашим партнерам из Белоруссии", — добавил он.

По словам Медведева, уже произошло замещение частично испорченной нефти на нормальную. "В ближайшее время такая нефть начнет поступать и в Белоруссию, в тот участок трубы, который идет по территории Белоруссии, и на их нефтеперерабатывающие комбинаты", — сообщил глава российского правительства.

"Надеюсь, что этот инцидент будет разрешен, хотя сам по себе, еще раз подчеркиваю, этот случай плохой, и нам нужно обязательно сделать все, чтобы ничего подобного не повторялось", — сказал премьер РФ.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" поступает некачественная нефть, "Белнефтехим" сообщил 19 апреля.

22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.

23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля новополоцкий завод "Нафтан" начал принимать чистую нефть из России по нефтепроводу Сургут — Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заводы работают на загрузке порядка 50% от уровня до поставки нефти с ухудшенными характеристиками. Зампредседателя "Белнефтехима" Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично возобновлены. Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" остановлен полностью.

По итогам четырехсторонних переговоров, которые прошли в Минске 26 апреля с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что чистая нефть на границе с Беларусью ожидается до конца апреля, а российский вице-премьер Дмитрий Козак даже назвал конкретную дату — 29 апреля.

Председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков в свою очередь сообщил, что концерн рассчитывает восстановить выработку нефтепродуктов в полном объеме и поставку на экспорт в мае. "Если говорить про удовлетворенность в полном объеме, то она наступит тогда, когда ситуация будет нормализована по всем направлениям, от нефтепереработки до транзита, и, безусловно, будут выработаны все компенсационные механизмы, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне наших субъектов хозяйствования, так и на уровне стран", — сказал он.

В России открыто уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин.

Пресс-служба "Белнефтехима" сообщила 30 апреля, что качественная нефть поступит на Мозырский НПЗ не ранее 4 мая.