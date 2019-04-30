Бабич освобожден от должности посла России в Беларуси (дополнено)

Минск, 30 апреля. Михаил Бабич освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, сообщила вечером 30 апреля пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ за № 200 подписал президент России Владимир Путин. Обоснование — "в связи с переходом на другую работу".

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Сообщения о скором отзыве 49-летнего Бабича появились в российских СМИ во второй половине дня 30 апреля. "Это обсуждается с прошлой недели", — заявил, в частности, один из "высокопоставленных источников" газеты "КоммерсантЪ".

"Господин Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года (назначен 24 августа 2018 года. — БелаПАН.), но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом", — отмечает издание.

"КоммерсантЪ" обращает внимание на то, что Бабич "в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения", "много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией". Такая активность "явно не нравилась властям страны пребывания".

Отставка Бабича, утверждают источники "Коммерсанта", стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича. "Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник. При этом отзыв "не следует считать санкцией" в отношении Бабича — ему может быть предложена "другая работа".

Первый секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев заявил БелаПАН, что дипмиссия не комментирует сообщения СМИ своей страны о скором отзыве Бабича.

В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными публичными подходами к оценке двусторонних отношений. 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что не будет комментировать последние высказывания посла. "Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен", — сказал Лукашенко.

Бабич накануне высказал претензии в адрес депутата Палаты представителей Беларуси, активистки оппозиции Анны Канопацкой. Дипломат считает, что Канопацкая, задавшая после ежегодного послания Александра Лукашенко народу и парламенту 19 апреля вопрос о снижении стоимости строительства Белорусской атомной электростанции, приняла участие в провокации. Парламентарий поинтересовалась у Лукашенко, действительно ли Россия снизила стоимость строительства БелАЭС, сославшись на Бабича, который, по ее словам, заявлял об этом в СМИ.

"Я это впервые слышу. Посол, наверное, считать плохо умеет. Это не Россия снизила. Если такое сказал посол, то он вредит себе", — отреагировал Лукашенко. Он подчеркнул, что стоимость строительства АЭС является коммерческой тайной и он с членами правительства и российской стороной договаривались подобные цифры не называть, однако, в случае если это сделал посол, надо дать свои пояснения. По словам официального лидера, договор о строительстве АЭС заключался исходя из "существующих цен в мире" на тот момент. "Я Владимиру Владимировичу [Путину] говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами", — сказал Лукашенко.

"К сожалению, история наших партнеров ничему не учит. Приходится констатировать, что белорусского президента опять обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость БелАЭС", — заявил Бабич. По мнению российского посла, вопрос Канопацкой мог быть "срежиссирован специально".

Бабич также прокомментировал РБК заявление главы белорусского МИД Владимира Макея, который накануне, 18 апреля, сказал журналистам, что Беларусь давно направила России ответные предложения по интеграции, "но Дмитрий Анатольевич [Медведев], возможно, не в курсе". Российский посол напомнил, что Медведев является также членом Высшего государственного совета Союзного государства, председателем совета министров Союзного государства. "Все решения, которые принимаются в Союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством", — сказал Бабич. "Лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать", — подчеркнул российский посол. В ответ на это белорусский МИД заявил, что Михаил Бабич своей деятельностью разрушает "тесные и дружественные отношения двух братских народов".

Новый посол, 59-летний Дмитрий Мезенцев — земляк Владимира Путина. Кандидат психологических наук, член Союза журналистов России. Защитил диссертацию "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности". Бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2013—2015), экс-губернатор Иркутской области (2009—2012).