Пресс-секретарь Лукашенко: Беларусь не против назначения нового посла РФ, ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем

Минск, 1 мая. Беларусь не против назначения послом России в Минске Дмитрия Мезенцева, заявила ТАСС пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.



"Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему. В частности, что это — вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла — мы не против", — сказала Эйсмонт. "Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем", — добавила она.

30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Обоснование — "в связи с переходом на другую работу", сообщила пресс-служба Кремля.



Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев. При этом он не назначен спецпредставителем Путина по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.



Сообщения о скором отзыве 49-летнего Бабича появились в российских СМИ во второй половине дня 30 апреля. "Это обсуждается с прошлой недели", — заявил, в частности, один из "высокопоставленных источников" газеты "КоммерсантЪ".

"Господин Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с соседней страной. Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года (назначен 24 августа 2018 года. — БелаПАН.), но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом", — отмечает издание.

"КоммерсантЪ" обращает внимание на то, что Бабич "в целом избрал несвойственную для российских дипломатов линию поведения", "много и регулярно ездил по Белоруссии, посещал местные предприятия, общался с бизнесом и встречался с белорусской оппозицией". Такая активность "явно не нравилась властям страны пребывания".

Отставка Бабича, утверждают источники "Коммерсанта", стала результатом неоднократных просьб Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину. Последняя беседа состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать Бабича. "Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", — утверждает источник. При этом отзыв "не следует считать санкцией" в отношении Бабича — ему может быть предложена "другая работа".

В марте и апреле нынешнего года Бабич и белорусский МИД обменивались резкими выпадами в связи с разными публичными подходами к оценке двусторонних отношений. 20 апреля Александр Лукашенко заявил, что не будет комментировать последние высказывания посла. "Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России — это представитель президента Российской Федерации — моего доброго друга (он его рекомендовал сюда). И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен", — сказал Лукашенко.