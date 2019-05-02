Лукашенко: Тема строительства БелАЭС в Литве очень политизирована

Минск, 2 мая. Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, но считает, что литовская сторона слишком политизирует тему строительства Белорусской АЭС. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европарламента Роландасом Паксасом 2 мая в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

"Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции — тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована", — сказал Лукашенко.

Глава государства приветствовал визит Паксаса, отметив, что "нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях". По его словам, Беларусь и Литва имеют как общие точки зрения на различные темы, так и разногласия по некоторым вопросам, однако это "естественно для стран-соседей".

Лукашенко подчеркнул, что основой двустороннего сотрудничества всегда являются торгово-экономические отношения. "Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах. Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали", — добавил он.

Беларусь и Литва, напомнил Лукашенко, "когда-то составляли одно государство", поэтому общее историческое прошлое должно способствовать развитию двусторонних отношений. "Надо в истории искать что-то хорошее, на что можно опереться. И у нас этого хорошего много. Давайте будем опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения", — сказал он.



Приезд Паксаса в Минск не анонсировался, информация о целях и программе визита не обнародована. В посольстве Литвы в Беларуси БелаПАН сообщили, что о приезде Паксаса они не знали.

Телеканал "Беларусь 1" в выпуске новостей сообщил, что литовский политик прибыл в Минск "по собственной инициативе", раньше Беларусь в официальном качестве он не посещал.



В пресс-службе Министерства энергетики Беларуси БелаПАН сообщили, что сегодня запланирована встреча руководства Минэнерго с Паксасом. По неофициальной информации, на ней будет обсуждаться вопрос строительства Белорусской АЭС и претензии к ней со стороны Вильнюса.

БелАЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Проект с самого начала его реализации вызвал жесткую критику со стороны Литвы. В 2017 году литовский сейм принял закон, согласно которому БелАЭС признана угрозой национальной безопасности страны. Литовское правительство не намерено покупать электроэнергию с атомной станции и планирует препятствовать попыткам экспорта электроэнергии с БелАЭС в Евросоюз.